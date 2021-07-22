Aydın Doğan'ın dünürü Şevket Sabancı ne zaman toprağa verilecek?

Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu olan Şevket Sabancı bir süredir tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde 85 yaşında hayatını kaybetti.

Eski medya patronu Aydın Doğan'ın dünürü olan Şevket Sabancı’nın kalp yetmezliğine bağlı olarak bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Cenaze yarın

Sabancı'nın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'den kaldırılacak.

Güler Sabancı'dan taziye mesajı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Şevket Sabancı'nın vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sabancı Ailesi’nin kıymetli büyüklerinden, Holdingimizin kurucu kardeşlerinden, değerli amcam Şevket Sabancı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini her zaman Türk sanayisine kazandırdıklarıyla, kültür ve eğitim alanındaki önemli çalışmalarıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

Aydın Doğan ile akrabaydı

85 yaşında hayata gözlerini yuman Şevket Sabancı'nın eski medya patronu Aydın Doğan ile dünür olduğu biliniyor. Şevket Sabancı'nın oğlu Ali Sabancı, üniversite yıllarında tanıştığı Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan ile evlendi. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan çiftinin Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları vardır.

Şevket Sabancı'nın hayatı

85 yaşında hayatını kaybeden Şevket Sabancı, Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Manchester Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olan Sabancı, 2000 yılında Esas Holding'i kurdu. Ayrıca 2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini geçen yıl oğlu Ali Sabancı’ya devretti.