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Medya Aydın Doğan'dan sonra Demirören de Hürriyet'teki erimeyi durduramadı: 2020'yi 80 milyon zararla kapattılar!
Medya

Aydın Doğan'dan sonra Demirören de Hürriyet'teki erimeyi durduramadı: 2020'yi 80 milyon zararla kapattılar!

Doğan Medya Grubu'ndan Demirören Holding'e devredilen Hürriyet Gazetesi, 2020 yılında da kan kaybetmeye devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 17:15:00 -
Aydın Doğan'dan sonra Demirören de Hürriyet'teki erimeyi durduramadı: 2020'yi 80 milyon zararla kapattılar!

Geçmiş dönem zararı 497 milyon lira olan Hürriyet Gazetesi, 2020 yılı için de 80 milyon zarar açıkladı.

Yüzde 15 tiraj kaybetti

Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş., 31 Mart tarihli olağan genel kurul toplantısına ait tutanağı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre; Hürriyet Gazetisi'ndeki erime, 2020 yılında da devam etti. Toplantı tutanağında, gazetenin yüzde 15 tiraj kaybettiği belirtildi. Hürriyet Gazetecilik'in 2020 yılı için bağımsız denetimden geçmiş finansal tablosuna göre 80 milyon 862 bin lira net dönem zararının oluştuğu, 497 milyon 704 bin lira tutarında da geçmiş dönem zararı olduğu belirtilerek, kâr dağıtımı yapılamayacağı bilgisi verildi.

Finans Müdürü Çelik: Dijital dönüşüm çalışmalarımız sürüyor

Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş.'nin 31 Mart tarihli toplantısında Finans Müdürü Mustafa Çelik'e 'Dijital dönüşüme geçiş var mı?' sorusunu yöneltti. Çelik bu soruya, "Pandemi nedeniyle tirajımızda malumunuz üzerine yüzde 15 düşmüştür. Ayrıca evet dijital dönüşüm için gerekli çalışmalar ve projelerimiz bulunmaktadır." diyerek cevap verdi.

Yönetim Kurulu üyelerine ödeme yapılmayacak

Toplantı tutanağından edinilen bilgilere göre yönetim kurulu üyelerine bu yıl kar ödemesi yapıalamayacağı belirtildi. 28 Şubat'ın medya tetikçilerinden Ertuğrul Özkök'in hala bünyesinde bulunduğu Hürriyet Gazetesi'nin, yaşanan tiraj kaybı ve zararlar dolayısıyla yakın bir gelecekte dijital yayıncılığa geçiş yapması bekleniyor.

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