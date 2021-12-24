‘Aydın Doğan beni fırçalardı’ Ertuğrul Özkök patronlarının sayısını unuttu

Hürriyet gazetesinin eski Genel yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Doğan Medya dönemini anlattı. Hürriyet'teki işine nasıl son verildiğine kadar olan süreci anlatan Özkök, "Benim tek patronum Aydın Doğan'dı" derken, 28 Şubat döneminde kendisine patronluk yapan darbeci generallerden ise hiç bahsetmedi.

"Aydın Doğan'dan başka patronum yoktu"

T24'den Hazal Özvarış'a konuşan Özkök, "Hürriyet’te kaç patronunuz vardı?" sorusuna "Benim Hürriyet’te Aydın Doğan’dan başka patronum yoktu. Bir dönem CEO olunca Vuslat (Doğan Sabancı) da patronum oldu ama Aydın Doğan ve Erol Simavi’den başka patronum olmadı. Son dönemde de Demirören ailesinin yanında çalıştım ama onlarla önceki iki patronum gibi yakın bir ilişkim olmadı." şeklinde cevap verdi.

Darbeci patronlarından bahsetmedi

Ancak 28 Şubat sürecinde darbecilerin kapısında kendisine gelecek talimatları bekleyen, "Gerekirse silah bile kullanırız" manşetlerini atan Ertuğrul Özkök, darbeci patronlarından ise hiç bahsetmedi.

"Aydın Doğan beni fırçalardı"

Hürriyet'te çalıştığı dönemde Aydın Doğan'dan yediği fırçayı babasından bile yemediğini ifade eden Özkök, "Aydın Doğan’dan hangi sebeplerle fırça yediniz?" sorusunu "Şimdi hatırlamıyorum ama yüzde 80’ininde Aydın Bey haklıydı. Benim haklı olduğum her konuda da sonra gönlümü aldı. Aydın Bey’le dostluğumun nedeni bu. 30 yıllık patronum ve Aydın Bey’in bana sadece iyiliği oldu." sözleriyle cevapladı.