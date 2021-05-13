"Aydın Doğan artığı" Ertuğrul Özkök'ten Ramazan Bayramı için rezil tavsiye
Hürriyet'te köşe karalayan "Aydın Doğan artığı" Ertuğrul Özkök, Ramazan Bayramı için aklınca tavsiyelerde bulundu. Özkök'ün yazısındaki "şarap" detayı gözden kaçmadı.
Dünya Müslümanları Ramazan Bayramı’nı koronavirüs ve Filistin’deki zulüm nedeniyle buruk bir şekilde kutlarken, kendi siyasi ideolojilerini empoze etmeye çalışan militan kafalı yobazlar da boş durmuyor. Türkiye’de mütedeyyin kimliği yok etmeye çalışan laikçiler de, Ramazan Bayramı üzerinden kendi dünya görüşlerini aktarmaktan çekinmiyor.
Hürriyet’in Aydın Doğan döneminden kalan laikçi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında, Ramazan Bayramı’nda şarap içilmesi tavsiyesinde bulunarak ‘pes’ dedirtti.
Yazıda, “akşamüzeri içkisi” ile dinlenecek şarkılara yer verildi.
Özkök’ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde: