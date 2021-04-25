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Eğitim Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Eğitim

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Üniversiteye gitme hayali olan öğrencilerin üniversiteye girebilmeleri için ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmeleri gerekiyor. Yakın dönemde YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2021 ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 13:09:00 -
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Aydın Adnan Menderes 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Aydın Adnan Menderes 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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