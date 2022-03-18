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Gündem Ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'e ulaştı
Gündem

Ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'e ulaştı

Rusya'nın yola çıkan "Glard 1" isimli 6 bin 407 ton ayçiçek yağı yüklü gemi, Mersin açığındaki deniz platformuna ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 16:13:00 -
Ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'e ulaştı

Rusya bayraklı 139,90 metre uzunluğunda ve 4 bin 794 groston ağırlığındaki gemi, Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.

Kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyen gemide, evrak ve numune kontrollerinin ardından yük boşaltılması için sevkiyat işlemi başlatıldı.

Gemideki 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı, deniz altındaki boru hattıyla platformdan AVES firmasının tesisine aktarılıyor.

Sevkiyatın gün boyu sürmesi bekleniyor.

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