Ayçiçek yağı yerine onu kullanacaklar! Kriz tavan yaptı

Fransa’da hükümet, üreticilerin, kıtlıkla tehdit edilen ayçiçek yağına çözüm olarak başka yağların kullanımına izin verdi.

Ukrayna’da süren savaş, Fransa’daki ayçiçek yağı stoklarını eritti. Fransa’yı ve diğer Avrupa ülkelerini vuran ayçiçek yağı kıtlığının tehdidi altında olan pek çok gıda maddesi var.

Ayçiçek yağı margarin, cips, patates kızartması, marine edilmiş etler, soslar, bisküviler, makarnalar ve hazır yemekler gibi birçok üründe kullanılıyor. Fransa Ekonomi Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkede tüketilen ayçiçek yağının yüzde 80’i Doğu Avrupa ülkelerinden geldiğini söyledi.

Ayçiçek yağının yüzde 80’i Doğu Avrupa’dan

Tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya kalan hükümet, üreticiler için önlem almaya karar verdi. Somut olarak, bir üründe ayçiçek yağının payını azaltabilir veya onu kolza tohumu, hindistancevizi, yer fıstığı veya soya fasulyesi yağı gibi başka bir bitkisel yağ ile değiştirilebileciğini söyledi.

Tüketici İşleri ve Dolandırıcılığı Önleme Genel Müdürlüğü(DGCCRF), firmalara, tarifi değiştirilmiş gıdaların ambalajlarını değiştirmek için 6 aylık bir süre tanıdı.

Hükümete göre, ayçiçek yağı üzerindeki gerilimi azaltmayı mümkün kılacak karar, birkaç hafta hatta aylar sürebilir.