“Ayasofya’ya biletle değil abdestle girmek istiyoruz”
Yeni Akit’e konuşan II. Abdülhamid Han’ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması gerektiğini belirterek, "Ben Ayasofya’ya bilet alarak değil abdest alarak girmek istiyorum" dedi.19 Mart 2019 Salı 10:05
İsmail Uğur Ankara
Yeni Zelanda’da Müslümanlara karşı yapılan terör saldırısı karşısında Haçlı Batı sessizliğini korurken, Yeni Akit’e konuşan II. Abdülhamid Han’ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Ayasofya’nın ibadete açılmasını istedi. Osmanoğlu şunları dile getirdi: “Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılması, İslam düşmanlarına vereceğimiz en güzel cevap olacaktır. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını istiyoruz. Bize dedemiz Fatih’ten yadigar. Ben Ayasofya’ya bilet alarak değil abdest alarak girmek istiyorum.”
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