0553 313 94 23

“Ayasofya’ya biletle değil abdestle girmek istiyoruz”

Yeni Akit’e konuşan II. Abdülhamid Han’ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması gerektiğini belirterek, "Ben Ayasofya’ya bilet alarak değil abdest alarak girmek istiyorum" dedi.

19 Mart 2019 Salı 10:05
“Ayasofya’ya biletle değil abdestle girmek istiyoruz”

 İsmail Uğur  Ankara 

Yeni Zelanda’da Müslümanlara karşı yapılan terör saldırısı karşısında Haçlı Batı sessizliğini korurken, Yeni Akit’e konuşan II. Abdülhamid Han’ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Ayasofya’nın ibadete açılmasını istedi. Osmanoğlu şunları dile getirdi: “Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılması, İslam düşmanlarına vereceğimiz en güzel cevap olacaktır. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını istiyoruz. Bize dedemiz Fatih’ten yadigar. Ben Ayasofya’ya bilet alarak değil abdest alarak girmek istiyorum.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:05
  1. Ankara
  2. Yeni Zelanda
  3. Haçlı Batı
  4. Yeni Akit
  5. II. Abdülhamid Han’ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu
  6. Ayasofya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin'de terör operasyonu: 19 gözaltı
    1. Mardin'de terör operasyonu: 19 gözaltı
    2. Çanakkale şehidine vefa
    3. Albayrak’tan Vali Deniz’e Galatasaray..
    4. VakıfBank, yarı final için sahada
    5. Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 14..
    6. Sarıyer'deki güreş tesisleri yenilendi
    7. "Takım ruhundan memnunum"
    8. Voleybol takımından teşekkür ziyareti
    9. ABD’de 18 Mart Çanakkale Zaferi..
    10. Mardin'de drone destekli uyuşturucu..
    11. Başbakan görevden alındı
    12. Monocle Erzurum’u yazdı
    13. Türkerler VEPSAŞ e-Devlet’te hizmete..
    14. MTOSB’de 3. Bölgenin temeli atıldı
    15. Torbalı, en çok tercih edilen..
    16. Başkan Tok: “Yaptıklarımız,..
    17. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre..
    18. Mardin emniyetinden terör operasyonu:..
    19. Çanakkale Şehitleri Küçükçekmece’de..
    20. Rahim kanserine kapalı ameliyat ile..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?