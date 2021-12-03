Ayasofya'nın kedisi kayıplara karıştı
Ankara'dan getirilen ve Ayasofya'da kısa sürede ilgi odağı haline gelen "Kılıç" isimli kedi kayıplara karıştı.
18 Ağustos 2020 tarihinde Ankara Pursaklar Mevkiinden Ayasofya'ya getirilen "Kılıç" isimli kedi kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmişti.
Ayasofya'da yaşayan Kılıç'tan üzücü bir haber geldi. Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Çetin yaptığı paylaşımda, "İstanbul Ayasofya'da yaşayan güzel kedimiz kaybolmuştur. Çok endişeli ve üzgünüz. Lütfen bu mesajın yayılmasında bize destek olun" ifadelerini kullandı.