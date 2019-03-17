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Ayasofya’da dev protesto

İstanbul Ayasofya önünde bir araya gelen çeşitli STK mensupları ve vatandaşlar, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını protesto etti ve saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Anadolu Akıncıları Derneği sözcüsü Hasret Yıldırım, Türkiye’deki medyanın ise “orada ölen ya da yaralanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var mı, yok mu?” derdine düştüğünü ileri sürerek eleştirdi ve Ayasofya’nın ibadete açılması gerektiğini sözlerine ekledi.

17 Mart 2019 Pazar 10:40
Ayasofya’da dev protesto

İstanbul Ayasofya önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti ve saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Çeşitli STK mensupları ve vatandaşlar, Ayasofya önünde Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etmek için toplandı.

İstikbal İslam’ındır” pankartı açan grup, çeşitli sloganlar atarak sık sık tekbir getirdi. Saldırıda hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, grup adına konuşan Anadolu Akıncıları Derneği sözcüsü Hasret Yıldırım, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını “haçlı terör saldırısı” olarak nitelendirdi. Yıldırım, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek, saldırıyı gerçekleştiren teröristin yayınladığı manifestoda Türkiye ve Ayasofya ile ilgili yazdıklarını aktardı. Teröristin saldırıyı gerçekleştirdiği silahta da, Müslüman ve Türklere kin kusan ifadelerin yer aldığına işaret eden Yıldırım, saldırganın İslam düşmanlığı noktasındaki bütün motivasyonunu, Türkiye’nin misyonuna karşı olmakta bulduğunu ve adeta Türkiye’yi hedef alıyormuş kastıyla orada cuma namazı kılan Müslümanlara saldırdığını ifade etti. Yıldırım, Türkiye’deki medyanın ise “orada ölen ya da yaralanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var mı, yok mu?” derdine düştüğünü ileri sürerek eleştirdi ve Ayasofya’nın ibadete açılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Nail Gün ise her zaman zulmün karşısında dik durduklarını ve durmaya devam edeceklerini belirterek, “Müslüman Türk milleti her daim mazlumların sesi olmaya ve zalimlere karşı set olmaya devam edecektir. Yeni Zelanda’daki terör saldırısını lanetliyoruz. İvedilikle Türk-İslam birliğini kurup, Ayasofya’yı açmamız lazım. Batı, 1453’ün ve 1071’in intikamını unutmadı” diye konuştu.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Sekreteri Muhammed Sinan Özhüsrev de, Yeni Zelanda’daki camide ibadet yapan Müslümanlara yönelik yapılan saldırının ırkçı ve faşist bir saldırı olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:40
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  8. Anadolu Akıncıları Derneği sözcüsü Hasret Yıldırım
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  10. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Nail Gün
  11. Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Sekreteri Muhammed Sinan Özhüsrev

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