Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Boynukalın'ın istifası sonrası azgın azınlık cesaret buldu!

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Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, göreve geldiği günden beri azgın azınlığın hedefinde oldu. Müslümanlara yönelik paylaşımlarını üzerine alınan azgın azınlık, Prof. Boynukalın'ın İslami uyarılarını 'siyaset yapıyor' suçlaması ile hedef aldı.

Azgın azınlık cesaret buldu!

Asıl dertleri Ayasofya'nın yeniden cami olmasını hazmedememek olan çevreler, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef almaya devam etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan eski Tele-1 sunucusu Sedef Kabaş, fitne saçmaya şu ifadelerle devam etti:

"Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın yaptığı siyasi açıklamalarla Anayasa suçu işlemiştir. Görevden alınması (ya da istifa ettirilmesi) olayın üstünü örtmek içindir. Hakkında henüz açılmış bir soruşturma bulunmamaktadır! İslam hiç kimsenin tekelinde değildir. Ve bu ülke laiktir!"

Nevşin Mengü kendince tiye aldı!

Özlem Zengin üzerinden Prof. Boynukalın'ı hedef alan Nevşin Mengü adlı kadın da, Prof. Boynukalın'ın istifasını kendince tiye aldı:

"Özlem Zengin’in fendi Boynukalın’ı yendi diyebilir miyiz?"

Malum medya avuçlarını ovuşturdu!

Öte yandan Prof. Boynukalın'ın istifası, malum medyada da geniş yer buldu. Tele-1 Prof. Boynukalın'ı, 'Giderayak siyasete göz kırptı' başlığıyla hedef aldı.

Yandaş Halk Tv de, Prof. Boynukalın ile ilgili haddi aşan ifadeler kullandı: