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Aktüel

Ayasofya Camisi açılış töreni nedeniyle İDO seferlerinde değişiklik olmayacak

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:07:23 -
Ayasofya Camisi açılış töreni nedeniyle İDO seferlerinde değişiklik olmayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Ayasofya Camisi'nin yarın ibadete açılmasıyla ilgili olarak sahil yolu ulaşımındaki düzenlemeler nedeniyle şehir dışı seferlerinde bir değişiklik olmadığını bildirdi.

İDO'dan yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camisi'nde 24 Temmuz Cuma günü 86 yıl sonra kılınacak ilk cuma namazı ile ilgili olarak sahil yolu ulaşımındaki düzenlemeler nedeniyle şehir dışı seferlerimizde herhangi bir değişiklik yoktur. Misafirlerimiz mevcut biletleri ile İDO Yenikapı Terminali'ne alternatif güzergahları kullanarak rahatlıkla ulaşabilirler. Aksaray-Yenikapı ve Bakırköy-Yenikapı istikametlerinden ulaşım açık olacaktır." denildi.


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