Ayasofya Camii'ni turiste açacaklarmış! Temel Karamollaoğlu Patrik kadar olamadı!

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Merhum Necmettin Erbakan’ın emaneti olan Saadet Partisi’ni, geçmişi mukaddesat düşmanlığı örnekleriyle dolu olan ve İstanbul Sözleşmesi’ni geri getirerek eşcinsel sapkınlığın önünü açmayı vaat eden zihniyetin dümen suyuna sokan Temel Karamollaoğlu iyice şirazeyi kaçırdı. İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya’yı müze yapan CHP ile kol kola girerek, kutlu mabedi yeniden ibadete açan Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarını devirme hayali kuran Karamollaoğlu, Ayasofya Camii’nin bir kısmının turistlere açılabileceğini söyleyerek büyük bir skandala imza attı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Karamollaoğlu, “Ne Sayın Kılıçaroğlu’nun ne de bir başkasının Ayasofya’yı cami olmaktan çıkarmak gibi bir niyeti yok. Ayasofya büyük bir bina. Cami olarak kullanılan kısımların ötesinde diğer bölümler turistlere de açılır. Gelirler, ziyaret ederler” diyerek, Fatih’in emanetinin yeniden müze olabileceğinin sinyalini verdi.

Patrik kadar olamadı

SP liderinin sözleri kamuoyunda infiale sebep olurken, akıllara Ayasofya’nın 10 bin işçinin emeğiyle bir servet harcanarak müze olsun diye değil ibadet edilsin diye kurulduğunu aktaran Türkiye Ermenileri 85. Patriği II. Sahak Maşalyan’ın sözleri geldi. İşte “SP lideri, patrik kadar olamadı” dedirten o sözler: “1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfının emekleri, hepsi bu mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. Meraklı turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, mabedin fıtratına daha uygun olduğunu düşünüyorum.”

Ortaklarına yaranmak istiyor

AK Partili İbrahim Aydemir de tepkisini şöyle dile getirdi: “Bu ülkede herhangi bir mekân camiler turistlere kapalı mı? Peki SP genel başkanının yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor. Haçı koynunda taşıyanlar maalesef bizim değerlerimizi öne alarak bugüne kadar bizdenmiş gibi yaptılar. Ayıp ya ne diyorsun kardeşim? Sen neyin peşindesin? Kime yaranmak için bunu yapıyorsun. Ortaklarına yaranmak için bunu yapıyorsan Saadetli bunu yemez!”

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