Ayağı takılıp dengesini kaybetti, tır çarptı... Astsubay kurtarılamadı

Kocaeli'de eczaneye gitmek için evden çıkan Astsubay Çağatay Subatay ayağı takıldı ve dengesini kaybetti. Bu sırada Subatay'a tır çarptı. Ağır yaralanan Subatay hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde görevli Deniz Hava Komutanlığı personeli Astsubay Çağatay Subatay, geçirdiği talihsiz trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Subatay eczaneye gitmek için yürürken ayağı takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü. Bu sırada seyir halindeki tır, Subatay'a çarparak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Subatay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Subatay'ın ailesi başta olmak üzere görev yaptığı Kocaeli'deki silah arkadaşlarını yasa boğdu. Astsubay Subatay'ın babasının da askerlik şubesinden emekli memur olduğu öğrenildi. Astsubay Çağatay Subatay'ın cenazesi askeri uçakla saat 13.00'da İncirlik Üssü'ne inecek. Reyhanlı ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Subatay, askeri törenle uğurlanacak.

