Avusturya'nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen kimdir, kaç yaşında?

Saat 17:30 itibariyle kesin olmayan sonuçlara göre : Avusturya'da sandık çıkış anketlerine göre, 78 yaşındaki Alexander Van der Bellen yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

SORA/ORF ekstrapolasyonuna göre, Van der Bellen yüzde %55,4 ile ikinici kez Cumhurbaşkanı seçildi. Bu, 2016'da Hofburg'a seçildiği yüzde %53,8'den biraz daha fazla.

Diğer adaylar, Van der Bellen'i ikinci tura zorlama hedeflerinde başarısız oldular. SORA'ya göre, FPÖ tarafından aday gösterilen Walter Rosenkranz (FPÖ), yüzde %18,4'e, Bira Partisi'nin kurucusu Dominik Wlazny yüzde %8,2, avukat Tassilo Wallentin yüzde %8,4 ve eski FPÖ/BZÖ siyasetçisi Gerald Grosz yüzde %5,8'te kaldılar.

MFG adayı Michael Brunner (oyların yüzde %60'nın sayılmasının ardından) yüzde %2,2 ve ayakkabı üreticisi Heinrich Staudinger yüzde %1,6 oyla seçimden ihraç edildiler.

ARGE Wahlen'e göre, seçime katılım oy kullanma hakkına sahip olanların yüzde %66,1'i oldu. Bu, 2016'daki ilk oylamadakinden (yüzde %68,5) altında kaldı.

Alexander Van der Bellen kimdir, kaç yaşında?

Alexander Van der Bellen, Avusturyalı bir siyasetçidir. 1997'den 3 Ekim 2008 tarihine kadar Yeşiller'in başkanı idi. 26 Ocak 2017 tarihinden beri Avusturya Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır. Alexander Van der Bellen evildir.

Doğum tarihi: 18 Ocak 1944 (78 yıl yaşında), Viyana, Avusturya

Eşi: Doris Schmidauer (e. 2015), Brigitte Van der Bellen (–2015)

Büyükannesi ve büyükbabası: Aleksander von der Bellen

Önceki görevi: Avusturya Ulusal Meclisi Üyesi (1994–2012)

Görev: Avusturya Cumhurbaşkanı şu tarihten beri: 2017 Başkanlık dönemi: 26 Ocak 2017

Alexander Van der Bellen Twitter: @derkandidat_vdb

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