  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne yaptın sen böyle Mansur Yavaş! O skandalın altından bakın ne çıktı

Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

O bankanın müşterilerinin borçları bir gecede iki katına çıkmıştı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Büyükelçilik itiraf etti! ABD’deki köprüde 'İstanbul' sırrı

Bu alçaklık, şeytanın bile aklına gelmez! Vay namussuzlar vay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri fena acıttı! Batı'ya sığınan Miçotakis'ten Türkiye'ye hadsiz tehdit

Bakmayın Osmanlı’ya iftira attıklarına! ‘Alevilik sorunu CHP’nin eseri’

Danıştay son noktayı koydu! Taksiler için flaş karar!

Deprem uzmanından korkutan "25 Ekim" uyarısı: Bu, bardağı taşıran son damla olabilir

O iddia ortalığı karıştırdı! Bakan hanım, o isimle çok fena kapıştı
Dünya Avusturya'nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen kimdir, kaç yaşında?
Dünya

Avusturya'nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen kimdir, kaç yaşında?

Avusturya'da sandık çıkış anketlerine göre, 78 yaşındaki Alexander Van der Bellen yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Peki, Alexander Van der Bellen kimdir, kaç yaşında? İşte Alexander Van der Bellen'in biyografisi...

Yeniakit Publisher
2022-10-09 19:25:00 - 2022-10-09 19:32:23
Avusturya'nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen kimdir, kaç yaşında?

Saat 17:30 itibariyle kesin olmayan sonuçlara göre : Avusturya'da sandık çıkış anketlerine göre, 78 yaşındaki Alexander Van der Bellen yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

SORA/ORF ekstrapolasyonuna göre, Van der Bellen yüzde %55,4 ile ikinici kez Cumhurbaşkanı seçildi. Bu, 2016'da Hofburg'a seçildiği yüzde %53,8'den biraz daha fazla.

Diğer adaylar, Van der Bellen'i ikinci tura zorlama hedeflerinde başarısız oldular. SORA'ya göre, FPÖ tarafından aday gösterilen Walter Rosenkranz (FPÖ), yüzde %18,4'e, Bira Partisi'nin kurucusu Dominik Wlazny yüzde %8,2, avukat Tassilo Wallentin yüzde %8,4 ve eski FPÖ/BZÖ siyasetçisi Gerald Grosz yüzde %5,8'te kaldılar.

MFG adayı Michael Brunner (oyların yüzde %60'nın sayılmasının ardından) yüzde %2,2 ve ayakkabı üreticisi Heinrich Staudinger yüzde %1,6 oyla seçimden ihraç edildiler.

ARGE Wahlen'e göre, seçime katılım oy kullanma hakkına sahip olanların yüzde %66,1'i oldu. Bu, 2016'daki ilk oylamadakinden (yüzde %68,5) altında kaldı.

 Alexander Van der Bellen kimdir, kaç yaşında?

Alexander Van der Bellen, Avusturyalı bir siyasetçidir. 1997'den 3 Ekim 2008 tarihine kadar Yeşiller'in başkanı idi. 26 Ocak 2017 tarihinden beri Avusturya Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır. Alexander Van der Bellen evildir.

Doğum tarihi: 18 Ocak 1944 (78 yıl yaşında), Viyana, Avusturya

Eşi: Doris Schmidauer (e. 2015), Brigitte Van der Bellen (–2015)

Büyükannesi ve büyükbabası: Aleksander von der Bellen

Önceki görevi: Avusturya Ulusal Meclisi Üyesi (1994–2012)
Görev: Avusturya Cumhurbaşkanı şu tarihten beri: 2017 Başkanlık dönemi: 26 Ocak 2017 

Alexander Van der Bellen Twitter: @derkandidat_vdb

İlginizi çekebilir → EURO 2024 elemeleri: EURO 2024'te rakiplerimiz belli oldu mu? EURO 2024 Türkiye grup rakipleri → TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23