Avusturya'nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen kimdir, kaç yaşında?
Avusturya'da sandık çıkış anketlerine göre, 78 yaşındaki Alexander Van der Bellen yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Peki, Alexander Van der Bellen kimdir, kaç yaşında? İşte Alexander Van der Bellen'in biyografisi...
Saat 17:30 itibariyle kesin olmayan sonuçlara göre : Avusturya'da sandık çıkış anketlerine göre, 78 yaşındaki Alexander Van der Bellen yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
SORA/ORF ekstrapolasyonuna göre, Van der Bellen yüzde %55,4 ile ikinici kez Cumhurbaşkanı seçildi. Bu, 2016'da Hofburg'a seçildiği yüzde %53,8'den biraz daha fazla.
Diğer adaylar, Van der Bellen'i ikinci tura zorlama hedeflerinde başarısız oldular. SORA'ya göre, FPÖ tarafından aday gösterilen Walter Rosenkranz (FPÖ), yüzde %18,4'e, Bira Partisi'nin kurucusu Dominik Wlazny yüzde %8,2, avukat Tassilo Wallentin yüzde %8,4 ve eski FPÖ/BZÖ siyasetçisi Gerald Grosz yüzde %5,8'te kaldılar.
MFG adayı Michael Brunner (oyların yüzde %60'nın sayılmasının ardından) yüzde %2,2 ve ayakkabı üreticisi Heinrich Staudinger yüzde %1,6 oyla seçimden ihraç edildiler.
ARGE Wahlen'e göre, seçime katılım oy kullanma hakkına sahip olanların yüzde %66,1'i oldu. Bu, 2016'daki ilk oylamadakinden (yüzde %68,5) altında kaldı.
Alexander Van der Bellen kimdir, kaç yaşında?
Alexander Van der Bellen, Avusturyalı bir siyasetçidir. 1997'den 3 Ekim 2008 tarihine kadar Yeşiller'in başkanı idi. 26 Ocak 2017 tarihinden beri Avusturya Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır. Alexander Van der Bellen evildir.
Doğum tarihi: 18 Ocak 1944 (78 yıl yaşında), Viyana, Avusturya
Eşi: Doris Schmidauer (e. 2015), Brigitte Van der Bellen (–2015)
Büyükannesi ve büyükbabası: Aleksander von der Bellen
Önceki görevi: Avusturya Ulusal Meclisi Üyesi (1994–2012)
Görev: Avusturya Cumhurbaşkanı şu tarihten beri: 2017 Başkanlık dönemi: 26 Ocak 2017
Alexander Van der Bellen Twitter: @derkandidat_vdb
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