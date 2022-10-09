EURO 2024 elemeleri: EURO 2024'te rakiplerimiz belli oldu mu? EURO 2024 Türkiye grup rakipleri

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri grup kura çekimi, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde D Grubu'nda yer aldı. Milli takımın rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya olacak. Kura çekiminde dördüncü torbada yer alan Türkiye, D Grubu'na düştü.

EURO 2024 Türkiye grup rakipleri

Grup müsabakaları 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

EURO 2024 Elemeleri'nde grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE 4.TORBADAN KATILDIK

Türkiye, 53 ülkenin 6 torbaya bölündüğü kura çekimine 4. torbadan katıldı. Maçlar yedisi beşli, üçü altılı olmak üzere toplam 10 grupta oynanacak. Her grupta ilk iki sırayı alan toplam 20 ekiple ev sahibi Almanya şampiyonaya direkt katılacak. Kalan 3 takım ise Uluslar Ligi play-off’ları sonrası belli olacak.

Kura çekimine 4. torbadan giren Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

Kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

Yapılan kura çekiminin ardından gruplar şöyle şekillendi:

- Gruplarını ilk ikide bitiren takımlar şampiyonaya katılacak

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup bulunuyor. Bu grupların 7'si 5, 3'ü 6 takımdan oluştu. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.

Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Ev sahibi Almanya doğrudan finallere katılacağı için kura çekiminde yer almadı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamadı.

- İlk maçlar mart ayında

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

- Gruplar

Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Rum Kesimi

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihteştayn

Rusya katılmıyor

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak.

Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.

BÜYÜKEKŞİ: BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekimini şu sözlerle değerlendirdi:

Birinci olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. En önmeli konu birlik beraberlik içerisinde olmak. Bunu yaparsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. İnşallah bunu başarırız. Avrupa'nın en genç takımlarından birine sahibiz. Gerek ülkemizde gerek yurt dışındaki maçlarımızda vatandaşlarımızın takımlarına destek vermesi gerekir. Milli Takım hepmizin takımı. Başarıları hep beraber kutluyoruz. İnşallah bu sefer de öyle olur. 2002'de ve 2008'de başarılar yaşadık, inşallah bu kez de yaşarız. Oyuncularımız da milli duygularla mücadele edeceklerdir.

Çok şükür daha avantajlı bir kura çektik. Bunun sonucunda başarma konusunda bir adım önde olacağımızı düşünüyorum. Kura çekiminden özgüveni yüksek olarak ayrılıyoruz. İnşallah sonu güzel olsun. Hedef 24 takımın içerisinde olmak. Bunu başaracak gücümüz var. Takımımıza güveniyorum.

İstikrar şart. En küçük başarısızlıkta vazgeçmemeliyiz. Hocamızın Alman genç takımında önemli başarıları var. Genç bir takımımız olduğu için onun deneyiminden faydalanmak istiyoruz. Altyapılara getireceğimiz yenilikler de var.

HAMİT ALTINTOP: O KONUŞMAM BELKİ BİZİ ANLAMAYAN ARKADAŞLARI SİLKELEMİŞTİR

Milli Takımlardan sorumluTFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop ise kura sonrası şunları söyledi:

Kura ortamı çok güzeldi. Burada yer almak, ilgi görmek güzel. AVrupa şampiyonasının Almanya'da olması bizim için de önemli. Yıllardır bayrağımızı burada temsil eden vatandaşlarımız var. Her alanda başarılı olmuş, önemli görevler almış insanlarımız var. Buradaki 2006 Dünya Kupası'na katılamamıştık. Psikolojik bir üstünlüğümüz var gibi gözüküyor. Umarım gerekli sonuçları alıp turnuvaya katılırız. Türkiye çok büyük bir futbol ülkesi. Büyük kulüplerimiz var. Umarım bu güçle rakiplerimizi geride bırakırız.

Uluslar Ligi'nde liderlik hedefimize ulaştık. Son iki maç şaşırtıcı ve üzücüydü. Tarihimizde böyle maçlarımız ve anılarımız olmuştur. Biz ayağa kalkmasını biliriz. Hedeflerimiz çok yüksek. İStikrarlı, dengeli, kendimizi iyi iafe edebilecek bir şey oturtabilirsek ana hedefimiz olan her turnuvaya katılmayı başarabiliriz.

2008'de Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı çok özel maçta elemiştik. O günden bugüne Hırvatistan hep ilerledi, biz ise istikrarı ve istediğimiz hedefleri yakalayamadık. Beklentilerimiz çok yüksek ama bazı ülkeleri örnek almalıyız.

Faroe Adaları maçı üzücü ve şaşırtıcıydı. Başkanımızla ilk kampımızdı. Biraz hayal kırıklığıydı. Bunlar hep olmuştur ama inşallah gelecekte hiç olmaz veya azaltırız. O sonuçlar iyi olsa da bizim düşüncemiz, planlarımız değişmeyecekti. O konuşma belki anlamayan arkadaşları da silkelemiştir. Umarım hedeflerimize hep beraber ulaşırız.

KUNTZ: DERSİMİZİ ÇIKARDIK, HEPSİNE ÇALIŞACAĞIZ

Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, kurayı değerlendirdi:

Diğer gruplara bakınca daha zor gruplar var. Kuradan memnunuz. Önemli olan bunun üzerinde iyi çalışmak ve turnuvaya katılabilmek. Rakipleri hemen çalışmaya başlayacağız. 6 ay içerisinde resmi maçları oynamaya başlayacağız. Genç bir takımımız var, bunun üzerinde çalışacağız. Önceki maçlardaki hatalarımızı çıkardık, bunların üzerine eğileceğiz. Pozitif bakarsak Uluslar Ligi'nde lig yükseldik. İlk hedefimiz buydu. Çıkardığımız ilk ders hangi maç veya hangi rakip olursa olsun %100'ümüzü vermemiz gerektiği. En iyi şekilde maçlara hazırlanmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte de genç takımımızla bunu yapmaya çalışacağız. İki hayalim vardı birincisi Türkiye'de Milli Takım görevi almak, ikincisi ise Almanya'daki bu turnuvaya Türkiye'nin başında katılmak.

TFF HEYETİ KURA ÇEKİMİNE KATILDI

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler, Kadın Futbolu ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci, Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktrü Stefan Kuntz temsil etti. Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar de kura çekiminde yer aldı.

EURO 2024 ELEMELERİ FORMATI

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak.

Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

PLAY-OFF ŞANSIMIZ VAR

Uluslar C Ligi’ni grup lideri olarak tamamlayan Milli Takım, elemelerde ilk 2’ye giremese bile kesin olarak play-off oynayacak. Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya elemelere katılamayacak. Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023’te sona erecek. Almanya’nın ev sahipliğindeki şampiyona ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.