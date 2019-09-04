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Avusturya'da Filistin yanlısı BDS hareketinden protesto

"Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar" hareketi, Viyana'da Filistin konulu etkinliğin yapılmasının engellenmesine tepki gösterdi

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:36
Avusturya'da Filistin yanlısı BDS hareketinden protesto

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar" (BDS) Avusturya hareketi tarafından organize edilen Filistin konulu sinema gösterimi ve söyleşisinin iptal edilmesi protesto edildi.

Viyana'daki bir sinema salonunda Arjantin-Filistin ortak yapımı "Yallah Yallah" adlı filmin gösterimi ve filmin Arjantinli yönetmeni Christian Pirovano'nun söyleşisi ciddi gerekçe gösterilmeden iptal edildi.

BDS Avusturya yetkililerinden Iman Elghonemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir sinemayla günler öncesinden yaptıkları anlaşma ve basılan biletlere rağmen, sinemanın gösterimin hemen öncesinde programı iptal ettiğini anlattı.

Iman Elghonemi, Viyana Belediyesinin BDS hareketini "antisemitist" olarak nitelendirdiği için kamuya ait hiçbir yerde oluşumun etkinliklerine müsaade etmediğini, sinema sahiplerinin de bu durumdan etkilenerek yapılan anlaşmaya rağmen hiçbir siyasi yönü bulunmayan film gösterimine izin vermediklerini aktardı.

Filmin Berlin, Madrid gibi birçok Avrupa şehrinde gösteriminin yapıldığını, aynı zamanda Avrupa'daki birçok kuruluştan ödül aldığına belirten Nani, "Burada yapılmak istenen, BDS gibi Filistinlilerin haklarını savunan oluşumların faaliyetlerini kısıtlamak ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde Filistinlilerin seslerinin duyulmamasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Yazar, aktivist Willhelm Langthaler da BDS Avusturya'nın son yıllarda yaptığı birçok etkinliğin ciddiyetsiz gerekçelerle engellendiğinin altını çizerek, kurumsal ayrımcılığa maruz kalındığını, açık şekilde sansürlendiklerini ifade etti.

- "Filistinlilerin sesini kısamayacaklar"

Filmin Yönetmeni Christian Pirovano ise filmin dünya genelinde 40 ülke ve yaklaşık 50 şehirde seyirciyle buluştuğunu, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını anlatarak, Arjantin ve Filistin'deki sivil toplum kuruluşlarının bu sansüre ciddi şekilde tepki göstereceğini söyledi.

Pirovano, düşünce özgürlüğünün açıkça sansürlenmesinin kabul edilmez olduğunu vurgulayarak, "Bu yaklaşımlarıyla Filistin halkının sesini kısmak istiyorlarsa kesinlikle başarılı olamayacaklar. Biz Filistinlilerin sesini duyurmak için bugün de yarın da sesimizi yükseltmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:36
  1. "Boykot
  2. Avusturya
  3. Christian Pirovano
  4. Tecrit ve Yaptırımlar" (BDS)
  5. Viyana

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