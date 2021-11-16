Avusturya, Moldova'yı farklı yendi
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu son maçında Avusturya sahasında Moldova'yı konuk etti. Avusturya mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan oynanan maçlarla devam etti. Zorlu karşılaşmada Avusturya ile Moldova kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Avusturya'ya galibiyeti getiren goller, 4 ile 55. dakikada Marko Arnautovic, 21'de Christopher Trimmel ve 83'te Dejan Ljubicic'ten geldi. Konuk takımın tek golü ise 60'ta Ion Nicolaescu'dan geldi.
Avusturya, bu sonuçla F grubunda 16 puana ulaşıp 4. sırada yer alırken, Moldova ise 1 puanla son sırada kendine yer buldu.