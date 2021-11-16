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Spor Avusturya, Moldova'yı farklı yendi
Spor

Avusturya, Moldova'yı farklı yendi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu son maçında Avusturya sahasında Moldova'yı konuk etti. Avusturya mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 02:22:00 -
Avusturya, Moldova'yı farklı yendi

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan oynanan maçlarla devam etti. Zorlu karşılaşmada Avusturya ile Moldova kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren goller, 4 ile 55. dakikada Marko Arnautovic, 21'de Christopher Trimmel ve 83'te Dejan Ljubicic'ten geldi. Konuk takımın tek golü ise 60'ta Ion Nicolaescu'dan geldi.

Avusturya, bu sonuçla F grubunda 16 puana ulaşıp 4. sırada yer alırken, Moldova ise 1 puanla son sırada kendine yer buldu.

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