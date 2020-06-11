Avustralya Uluslararası Maarif Okulları kendi kampüsünde eğitime başladı

MELBOURNE (AA ) - Türkiye Maarif Vakfına bağlı Avustralya Uluslararası Maarif Okulları 4 yıldır çalışmaları devam eden kendi kampüsüne geçerek eğitime başladı.

Avustralya'nın Sydney kentinde kiralık bir okulda 2019 yılında eğitim ve öğretime başlayan Avustralya Uluslararası Maarif Okulları uzun resmi süreçlerden sonra 2016 yılında Türkiye Maarif Vakfı tarafından satın alınan Auburn'daki kendi kampüsüne taşındı.

Türkiye Maarif Vakfı Ülke Temsilciliğince okul bahçesinde düzenlenen törene, ülkedeki Türkiye Kamu Kurum Temsilcileri ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Avustralya Ülke Temsilcisi Necmi Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun kendi kampüslerine taşınması sonrası çevrede yaşayan bölge sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını söyledi.

- Maarif Okulunda 11 farklı milletten öğrenci eğitim görüyor

Okulun kendi kampüsüne taşınacağını açıklanmasının ardından çok sayıda velinin çocuklarını okula kaydettirmek için akın ettiğini ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Okula sadece Türk toplumundan değil çok farklı etnik kökene sahip ailelerden talep geliyor. Avustralya Uluslararası Maarif Okulları Avustralya'da kendi alanında tek ve özgün bir eğitim veriyor. Avustralya müfredatının yanı sıra ağırlıklı olarak Türk kültürü ve Türk dili başta olmak üzere hem akademik hem de sosyal açıdan öğrencilerini yeteneklerine göre yetiştiren ve her alanda çok nitelikli eğitim veren iki dilli bir okul. 11 farklı milletten öğrencinin eğitim gördüğü okul kısa zamanda gösterdiği atılımlarla eğitim çevrelerinin de takdirini toplamaktadır."

- Hedef, "iyi insan" yetiştirmek

Alanında öncü bir kurum olma vizyonuna sahip okulun, ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak "iyi insanlar" yetiştireceğine dikkati çeken Uzun, bütün dünyada insanlığın ortak birikimini, Anadolu'nun kadim irfan ve geleneğini esas aldığını ve kapsamlı bir eğitim misyonuna sahip olduğunu söyledi.

- Proje tamamladığında kapasite 750 öğrenciye ulaşacak

Okulun fiziki yapısı hakkında bilgi veren Uzun, "Okulun mevcut binasının yanı sıra yakında 50 milyon dolarlık yatırım yaparak içinde kütüphanesi, spor salonları ve kültür merkezleri ile topluma muhteşem bir tesis kazandıracağız. Anaokulundan lise son sınıfa kadar eğitim veren 750 öğrenci kapasitesine ulaşacak. Yani kampüsümüzde öğrencilerin rahat eğitim alması için her türlü imkan düşünülmüştür." ifadelerini kullandı.

Ülkenin en modern okulları arasında yer alan Maarif okullarında, 24 öğrenci ile sınırlandırılmış sınıflarda eğitim gören öğrencilere için bilgisayar kullanmayı öğrendikleri, aynı zamanda dijital kütüphane işlevi gören, online kitap okuyarak dinleyebildikleri bilgisayar ve bilim sınıfları yer alıyor.

Tiyatro salonu, zenginleştirilmiş kütüphane, yemekhane, hemşire odası ve görsel sanatlar sınıfların bulunduğu okulda ayrıca, öğrencilerin zekalarının ve stratejik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine dönük düşünme becerileri atölyelerinde dersler veriliyor.

