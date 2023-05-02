Avustralya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) politika faizini Nisan ayında değiştirmezken Mayıs ayında 25 baz puan artırarak yüzde 3,85'e yükseltme kararı aldı.
Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA), faiz oranlarını beklentilerin aksine "sürpriz" bir şekilde 25 baz puan yükseltti.
RBA, politika açıklamasında, kurulun para politikasında biraz daha sıkılaşmaya ihtiyaç duyulabileceğini beklediğini kaydetti. RBA politika açıklamasında "Daha fazla sıkılaştırma, ekonominin ve enflasyonun nasıl gelişeceğine bağlı olacak" dedi ve hanehalkı tüketiminin görünümü için önemli bir belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini ekledi.
Şahin sürpriziyle desteklenen Avustralya doları, ABD dolarına karşı gün içinde yüzde 1'den fazla artışla 0,6700'ün üzerinde işlem görüyor.
Piyasalar, RBA'nın yükseltme kararına tepki gösterdiğinden, Avustralya Doları rakipleri karşısında güçleniyor.
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