  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son seçim anketini canlı yayında duyurdu! Bu fark kapanmaz

Destici Temmuz'daki en düşük emekli maaşını açıkladı

Antalya'da 2023 yılında turist sayısı 4 ayda rekor kırdı

ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu, 300 milyar dolar konusunda gerçekçi değil

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına yanıt

Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde! Fark kalkıyor, maaş artıyor

AK Parti'li Kurtulmuş: İnsanların mezhepleriyle bölünmesine asla müsaade etmeyiz

Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi

Kılıçdaroğlu coşkuyla temelini atmıştı! CHP'li İzmir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm yalanı

2 Mayıs 2016: Akademisyen Prof. Dr. Ömer Faruk Akün'ün vefatı
Dünya Avustralya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Dünya

Avustralya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı

Yeniakit Publisher
2023-05-02 11:18:00 -
Avustralya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) politika faizini Nisan ayında değiştirmezken Mayıs ayında 25 baz puan artırarak yüzde 3,85'e yükseltme kararı aldı.

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA), faiz oranlarını beklentilerin aksine "sürpriz" bir şekilde 25 baz puan yükseltti.

RBA, politika açıklamasında, kurulun para politikasında biraz daha sıkılaşmaya ihtiyaç duyulabileceğini beklediğini kaydetti. RBA politika açıklamasında "Daha fazla sıkılaştırma, ekonominin ve enflasyonun nasıl gelişeceğine bağlı olacak" dedi ve hanehalkı tüketiminin görünümü için önemli bir belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini ekledi.

Şahin sürpriziyle desteklenen Avustralya doları, ABD dolarına karşı gün içinde yüzde 1'den fazla artışla 0,6700'ün üzerinde işlem görüyor.

Piyasalar, RBA'nın yükseltme kararına tepki gösterdiğinden, Avustralya Doları rakipleri karşısında güçleniyor.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23