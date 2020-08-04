Avukatın yaralı bulduğu kargayla dostuluğu şaşırtıyor

ADIYAMAN - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da avukat Ümit Taş'ın yaralı bularak ofisine getirdiği kargayla arasında oluşan bağ görenleri şaşırtıyor.

Avukat Ümit Taş, Adıyaman Adliye Sarayında duruşması bitince Yavuz Selim Mahallesi'ndeki ofisine giderken yerde yavru karga gördü. Önce tedirgin olan Taş, yavru karganın kuyruğundan yaralı olduğunu farkedince yanına alarak ofisine götürdü.

İş yerinde bebek gibi beslediği kargaya "Müdür" adını veren Taş, ofisin baş köşesine yerleştirdiği kuşa gözü gibi bakıyor.

Ofisin neşe kaynağı olan karga, ziyarete gelenlerin de dikkatini çekiyor.

- "Sürekli ilgilenmemi istiyor"

Avukat Ümit Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ofisin neşe kaynağı olduğunu belirttiği "Müdür"ün, yabani hayatından bağını koparmamak için hafta sonları kırsala götürerek uçma alıştırmaları yaptırdığını söyledi.

"Müdür"ü yaralı halde bulduğunu vurgulayan Taş, şöyle devam etti:

"Ofisime getirdim ve onu kedi mamasıyla beslemeye başladım. Tabi önce tedirginlik yaşadım ve onu evcilleştirmeye başladım. Beni görmediği zamanlar çığlıklar atıyor, duruşma metinleri hazırladığım sırada gelip bilgisayar monitörüme konuyor ve bana eşlik ediyor. Sürekli onunla ilgilenmemi istiyor."

Taş, kargaların çok zeki hayvanlar olduğunu, özellikle kişilerin yüzlerini hatırladığını vurgularken, "Kendisini toparlayana kadar ofisimizin müdürü yapacağız. Biraz büyüyüp akranları gibi olduğunda ise tekrardan doğal hayatına salacağım. Ayrıca lütfen hayvanlara eziyet etmeyelim özellikle yaz aylarında pencere kenarları ve kapı önlerine bir kap mama ve su koyalım." ifadelerini kullandı.



