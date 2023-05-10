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Siyaset Avukat Cengiz Ocakçı duyurdu! İşte Hasan Aksay'ın seçim mesajı
Siyaset

Avukat Cengiz Ocakçı duyurdu! İşte Hasan Aksay'ın seçim mesajı

Yeniakit Publisher
2023-05-10 19:16:00 -
Avukat Cengiz Ocakçı duyurdu! İşte Hasan Aksay'ın seçim mesajı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Avukat Cengiz Ocakçı, Milli Görüş camiasının duayen isimlerinden Devlet eski Bakanı Hasan Aksay'ın seçim mesajını aktardı.

Merhum Necmettin Erbakan Hoca döneminin Devlet Bakanı, Milli Görüş'ün duayen isimlerinden Hasan Aksay'dan önemli bir seçim mesajı geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Avukat Cengiz Ocakçı, Aksay'ın seçim mesajını aktardı.

"MSP Dönemi Devlet Bakanlarımızdan büyüğümüz, abimiz Hasan Aksay bey ile yarım saati bulan bir konuşmam oldu. Kendisiyle seçimleri konuştuk." diyen Ocakçı, "Hasan bey, 14 Mayıs seçiminin çok önemli olduğunu, ülke için kader seçimi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Aksay'a, "Tayyip Bey'in desteklenmesi gerektiği noktasında görüşünüzü, desteğinizi arkadaşlara duyurabilir miyim?" diye sorduğunu, ve Aksay'dan şu cevabı aldığını aktardı:

Ne desteği, ne görüşü.. Bunlar zayıf kalır. Bunlarla bile ifade edemeyiz. Tayyip beyin yanındayız, Tayyip beyi desteklemek ve seçmek birinci vazifemiz. 
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