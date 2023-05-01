Avrupa'ya güvensiz yollardan geçmeye çalışan göçmenlerin acı sonu: Morglarında yer kalmadı!

Tunus açıklarında Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken 41 göçmenin cesedine ulaşıldığı belirtilirken, 18-27 Nisan tarihleri arasında 210 göçmenin cansız bedeninin denizden çıkarıldığı bildirildi.

Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabili, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, deniz kuvvetlerinin Safaks, Karkana ve Mehdiyye şehirlerinde 18 ila 27 Nisan tarihleri arasında 210 düzensiz göçmenin cesedine ulaştığı belirtildi.

Yerel makamların işbirliğinde ön çalışmaların yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin uyrukları hakkında ayrıntılı bilgi verilmeden bu kişilerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu kaydedildi.

El-Cebabili, Tunus morglarında yer kalmadığını ve yetkililerin geçiş teşebbüslerindeki artışı kontrol altına almakta zorlandığını söyledi.

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Yaklaşık bir milyon nüfuslu bölgenin merkezi morgunun bulunduğu liman kenti Sfax yetkilileri ise 200'den fazla ceset gelmesi nedeniyle morgdaki kapasite yetersizliği yaşanmasının sağlık sorunu yarattığını vurguladı.

Cebabili, çıkarılan cesetlerin çürümüş durumda olduğunu ve bunun da birkaç gün suda kaldıklarını gösterdiğini söyledi. Cebabili, bu kadar kısa bir süre içinde bu kadar çok kişinin hayatını kaybetmesinin daha önce görülmemiş bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.

Son dönemde, ekonomik ve siyasi krizler nedeniyle Tunus'tan Avrupa ülkelerine göç girişimlerinde artış gözlemlenirken, bu durum düzensiz göçmenlerin ilk durağı İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerini endişelendiriyor.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, İtalya'ya 2022 yılında deniz yoluyla yaklaşık 9 bin göçmenin geldiği kaydedilirken, bu rakam 2023'ün ilk dört ayında 36 bin 600'ü aştı.

Akdeniz'de Malta ile Tunus arasında yer alan İtalya’ya ait Lampedusa adası, düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya göç girişimlerinde ilk durak olarak öne çıkıyor.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.