Avrupa'nın mülteci ikiyüzlülüğü! Kanlar içinde kaldılar

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da mültecileri karşılamaya hazır olduklarını açıklayan İspanya, Afrikalı mültecilere şiddeti layık gördü.

Fas'ın kuzeyinde İspyanyol işgalindeki Melila kentine girmeye çalışan binlerce Afrikalı mülteci, İspanyol güvenlik güçlerinin şiddetine uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, Sahra altı Afrikalı mültecilerin kanlar içinde kaldığı, gözlerinin şiştiği ve yerlerde sürüklendiği görüldü.

Fas İnsan Hakları Derneği (AMDH), dün hastaneye kaldırılan 30 kişiden 4'ünün ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Bu arada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş iki haftadır sürerken Avrupa, iki milyon Ukraynalı mülteciye bambaşka bir karşılama yapıyor.

İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, ülkelerindeki savaştan kaçan Ukraynalılar için "Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, evet bunlar savaş mültecileridir ve Avrupa'da hoş karşılanmalıdır." diyen Abascal, "Herkes, bu mülteci akışı ile Avrupa sınırına akın eden, Müslüman kökenli, askerlik çağındaki genç erkeklerin işgalleri arasındaki farkı anlayabilir. Onların ki Avrupa'yı istikrarsızlaştırma ve sömürgeleştirme girişimidir" ifadesini kullandı.

Diğer yandan Katalonya'da faaliyet gösteren Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin meclis grup sözcüsü Gabriel Rufian ise Avrupa'nın mülteciler konusundaki "çifte standardını" eleştirdi.

Rufian, "bugüne kadar mülteci kabul kurallarını uygulamayan Avrupa'nın şimdi sarışın ve mavi gözlü oldukları için Ukrayna'daki savaştan kaçanlara sınırsız kabul getirdiğini" söyledi.