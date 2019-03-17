Avrupa’nın düşmanlığı

Avrupa Parlamentosu’nda (AP), yapılan “Müzakereler durdurulsun” şeklindeki tavsiye oylaması Türkiye karşıtları için olumlu yönde sonuçlanırken, AB’nin Türkiye’yi yeniden müzakere masasına çağırması için oldukça tepki çeken maddeler önergeye sokuldu. Türkiye’nin terörle mücadelesini durdurmasını isteyen AP, “Tarihi ve dini yapıt Ayasofya’nın görüntüsünün değiştirilip camiye dönüştürülmesine karşı” önergesini de kabul etti.

Büyüyen Türkiye’den rahatsızlar

Konuyu Akit’e değerlendiren AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin son yıllarda elde etmiş olduğu büyüme ivmesi ve terörle mücadelede elde etmiş olduğu büyük başarı terörü Türkiye üzerinde kullanmaya çalışan bir takım ülkelerinde işine gelmiyor. Dolayısıyla hedeflerine doğru hızla giden büyük Türkiye var. Bunun da önüne AP’de alınmış bir raporun veya onaylanmış raporun engel olması düşünülemez.”

Ayasofya bizim bir değerimizdir

İstanbul’un fethinden sonra Ayasofyanın cami olarak kullanıldığını hatırlatan Gazel, şöyle devam etti: “Ayasofya, Türkiye’nin bir değeridir. İstanbul’un fethinden sonra cami olarak kullanılmıştır. Tabiki Türkiye’nin kullanımı konusunda kendi tasarrufu mevcuttur. Buna kimsenin müdahale etme hakkı da yoktur. Şu anki haliyle de kullanılabilir veya başka bir şekilde de kullanılabilir. Dolayısıyla bunun bu şekilde söylenmesi Türkiye’nin iç politikasına da aslında bir müdahale anlamına geliyor.”

Türkiye kimseden icazet almaz

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da, şunları ifade etti: “Avrupa ile hareket edersek, inancımızdan dolayı, Müslümanlığımızdan ve İslam dünyası sancaktarlığından dolayı hiçbir zaman kabul etmeyecek. Avrupa dedikleri medeni olmayan ülkeler topluluğu dünyada bulunan bütün Müslümanlara eziyet ve zulüm etmeye devam edecek. Bizim onlarla uzaktan yakından hiçbir şekilde bir birlikteliğimizin olma şansı yok. Onun içinde AB’nin dayattığı maddeler ve söyledikleri bizi ilgilendirmez. Biz fethettiğimiz 1453’te kendi topraklarımız olan ve İslam’ın sancaktarlığını yaptığımız dönemde cami olarak kullandığımız mekanı birilerine sorup da, ona göre davranmayız. Türkiye birilerinden icazet almaz. Avrupa’nın bize tavsiyesi bizi asla ilgilendirmez. Ben Ayasofya’nın eski günlerine kavuşmasını diliyorum.”