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Avrupa’nın çocuk istismarcılığı mide bulandırıyor

Müslüman ülkeleri hedef gösteren Avrupalılar, çocuklara uyguladıkları cinsel istismarla, kendilerinin ne kadar insanlıktan çıktıklarını gözler önüne serdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:00
Avrupa’nın çocuk istismarcılığı mide bulandırıyor

Sürekli insan hakları raporları yayınlayarak, Müslüman ülkeleri hedef gösteren Avrupalılar, çocuklara uyguladıkları cinsel istismarla, kendilerinin ne kadar insanlıktan çıktıklarını gözler önüne serdiler.

2.5 milyon kadın cinsel istismara uğruyor

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Batı ülkelerinde Yaşanan Hak İhlalleri Raporu’nda 2003’ten bugüne Batılı ülkelerinin çocuk yaşta cinsel istismara uğramış kadın sayısı rakamı hayretlere düşürdü. 28 Avrupa ülkesinde çocukken cinsel istismara uğradığını anlatan kadın sayısı 2.5 milyonu aşıyor. Avrupa’da dolaşan ve çocuk istismarına konu olan görüntü ve video sayısı 2015-2016’da 4.4 milyon iken bu rakam 2017’de iki katına çıkarak, 8.2 milyona ulaştı. Milyonlarca sapığın yaşadığı Avrupa ülkelerinden Almanya’da 2017’de kayıt altına alınan çocuklara karşı tecavüz ve cinsel şiddet vakası 13 bin 539’u aşarken, yine aynı yıl içerisinde çocuk pornografisi bulundurma ve yayma vakası 16 bin 317. Kiliselerdeki taciz vakalarından sorumlu olanlardan en az bin 670’i kilise görevlisiyken, kiliselerdeki kurbanların çoğunluğu da erkek çocuklardan oluşuyor. 2017 yılında ‘ağır derecede’ istismara maruz kalan 4 bin 247 çocuktan, bin 830’u altı yaşından küçük.

İngiltere’de her 200 kişiden biri pedofili hastası!

Rapor’da İtalya’dan Fransa’ya geçmeye çalışan küçük yaştaki göçmen çocukların fuhuşa zorlandığı belirtiliyor. Dünyada çocuk istismarına dayalı en fazla web sitesi Hollanda’da bulunurken, 2009-2017 yılları arasında yalnızca kiliselerde gerçekleşen çocuk istismarı sayısı 3 bin 712 olarak kayıtlara geçti. Rapordaki istatistiklere göre, İngiltere’de her 200 yetişkinden biri pedofili hastası. Yine İngiltere’de her yirmi çocuktan biri cinsel istismara uğruyor. Her yıl açılan çocuk istismarı ve şiddet davası 16 binden fazlayken, istismara uğrayan 15 yaş altı çocuk sayısı 3 bin. İtalya’da 2017 yılında her 72 saatte bir çocuğun cinsel istismara uğradığı ifade edilirken, mağdur her 10 çocuktan 4’ünün 10 yaşın altında olduğu bildirildi. Son 15 yılda kiliselerde yaşanıp çoğu örtbas edilen pedofili vakası sayısı da 300’den fazla. İsviçre’de ise her yıl gerçekleşen çocuk istismarı sayısı 11 bine yakın. Kuzey İrlanda’da her yıl istismara uğrayan 18 yaş altı çocuk sayısı yaklaşık 2 bin.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:00
  1. Kilis
  2. insan hakları
  3. cinsel istismar
  4. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı
  5. Batı ülkelerinde Yaşanan Hak İhlalleri Raporu
  6. Batılı ülkeler
  7. çocuk istismarı
  8. tecavüz
  9. cinsel şiddet vakası
  10. taciz vakaları
  11. fuhuş
  12. pedofili
  13. kiliselerde gerçekleşen çocuk istismarı
  14. pedofili hastası
  15. Kuzey İrlanda

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 dk önce
    Tek Kelimeyle Rezalet. Şerefsizler.
  • Kul HakkıKul Hakkı5 dk önce
    Adamlarl mimsiz medeni..Acaip insan haklarına ve de kadın haklarına saygılı toplumlar yav (!!)O kadar medeniler ki, Afrikalı yerli halkların iliklerini damarlarını sömüre sömüre, damarlarında kan kalmadı adamların yahu.. Bunlar işte o kadar medenidir. Hani ortada bir çıkar olmayınca sakin (medeni) duran it sürüsü gibi, ama aralarına bir kemik atılınca sen seyreyle vahşeti, kavgayı. Medeniyetten, insan haklarından zerre miskal bir şey kalmaz..
  • OSMANLI OSMANLI 40 dk önce
    Biz müslümanlar Dünyada lobi yapamıyoruz , medyamız , sivil toplum örgütleri hep aleyhimize çalışıyor çünküo örgütlerde siyonistler tarafından kurulu .

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