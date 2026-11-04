Avrupa’da işler zora girdi! Denizli Basket rotayı yeniden lige çevirdi

Avrupa kupasında istediği sonucu alamayan Yukatel Denizli Basket, gözünü yeniden Basketbol Süper Ligi’ne çevirdi. Europe Cup G Grupta sahasında ağırladığı Danimarka ekibi Bakken Bears’a 76 – 80 mağlup olan Y. Denizli Basket rotasını yeniden lige çevrildi.

İlk periyodu 18-22, ikinci periyodu 38-36 ve üçüncü periyodu 59-60 biten karşılaşmanın dördüncü periyodunda umutlanan Denizli Basket, sahasında Danimarka ekibine 76-80 mağlup oldu. Bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini alan Denizli Basket, 5 maç sonunda 2 galibiyette kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.

Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede takımın fiziksel durumuna ve maç içerisinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. FIBA Europe Cup ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde peş peşe oynanan karşılaşmaların oyuncular üzerindeki etkisini dile getiren Aktaş, rakibin enerji ve mücadele gücünün yanı sıra yapılan basit hataların da sonuca etki ettiğini ifade etti. Rakibin kendilerinden daha enerjik ve dirençli bir oyun ortaya koyduğunu belirten Aktaş, "Rakip takım bizden daha enerjik ve daha dirençli oynadı. 20 top kaybı yaptık ve yine en önemli yerlerde ribaundları alamadık. Bu tür karşılaşmalarda bu hatalar sonucu doğrudan etkiliyor" dedi.

“Biraz dinlenip yeniden toparlanmamız gerekiyor”

Takımın fiziksel açıdan zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, özellikle önemli pozisyonlarda görev yapan oyuncularının durumuna dikkat çekti. Aktaş, "Önemli pozisyonlardaki oyuncularım çok yorgun. Kazanmak için onları zorlamaya devam ediyorum. Onlar da sahada ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdi biraz dinlenip yeniden toparlanmamız gerekiyor. Dinlenip pazar günü deplasmanda oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçına hazır olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

FIBA Europe Cup G Grubu’nda Danimarka temsilcisi Bakken Bears ile karşı karşıya gelen Yukatel Denizli Basket, Avrupa kupası mücadelesinin ardından rotasını yeniden lige çevirdi. Yeşil-siyahlılar, kısa bir dinlenme sürecinin ardından pazar günü deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.