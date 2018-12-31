Avrupa'da bomba alarmı! Havalimanı tahliye edildi
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı'nda bomba alarmı verildi. Olay sonrası havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi.31 Aralık 2018 Pazartesi 22:24
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yerel basın, kısa sürede şüphelinin gözaltına alındığını; havalimanındaki seyrin normale döndüğünü yazdı.
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