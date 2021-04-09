  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Avrupa ülkesinden flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Avrupa ülkesinden flaş Türkiye açıklaması

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin, Akdeniz ve Karadeniz'de güvenliğin sürdürülmesinde, kendileri için önemli bir NATO müttefiki ve ortak olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 18:40:00 -
Avrupa ülkesinden flaş Türkiye açıklaması

İngiltere Savunma Bakanlığından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün başlayan 2 günlük ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Akar'ın iki NATO müttefiki olarak İngiltere ve Türkiye arasındaki savunma ve güvenlik konularındaki yakın iş birliğini teyiden İngiltere'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, Wallace ve Akar'ın, İngiltere ve Türkiye'nin bölgesel güvenlik ve DEAŞ'la mücadeleye destek konusunda birlikte ve uluslararası ortaklarla nasıl çalışabileceğini değerlendirdiği aktarılan açıklamada, her iki ülkenin, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun üyesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Savunma Bakanı Wallace'ın, ziyarette Akar'a Portsmouth Deniz Üssü'nde demirlemiş Prince of Wales uçak gemisini gezdirdiği; gemide Wallace, Akar ve İngiliz savunma sanayisinden temsilcilerin toplantı yaptığı bildirildi.

"Türkiye önemli bir NATO müttefiki"

Açıklamada görüşlerine ver verilen İngiltere Savunma Bakanı Wallace, şunları kaydetti:

"Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde güvenliğin sürdürülmesinde İngiltere için önemli bir NATO müttefiki ve ortaktır. Uluslarımızın, NATO tatbikatları ve operasyonlarından sanayi iş birliğine kadar bir dizi alandaki güçlü savunma ilişkilerini nasıl daha da geliştirebileceğimiz konusunda verimli görüşmeler yapmak için Bakan Akar'ı İngiltere'de ağırlamaktan mutluluk duydum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranlarını derinden sarsan bir haber geldi. Ünlü oyuncu Ekin Koç’un (Sultan Sencer), koronavirüs testi poziti..
Karşılık ağır ithamlar! Acun erteledi ortalık karıştı
Spor

Karşılık ağır ithamlar! Acun erteledi ortalık karıştı

8 Nisan’da düzenlenmesi planlanan Erzurumspor’a deste gecesinin ertelenmesi Acun Ilıcalı ile Beşiktaş kulübü üyesi Mesut Urgancanlar arasınd..
Rusya'dan Montrö açıklaması
Dünya

Rusya'dan Montrö açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili Türkiye'ye ilginç bir çağrıda bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay