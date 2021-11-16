Avrupa şampiyonu İtalya play-off oynayacak
Kuzey İrlanda savunmasını aşamayan İtalya beraberlikle yetindi. Bu beraberlik İtalyanları Dünya Kupası biletinden etti. İsviçre, Katar biletini cebine koyarken Portekiz'in ardından İtalya da play-off turunda yoluna devam edecek.
Son Avrupa şampiyonu İtalya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde şok yaşadı. Son maçlara girilirken grubunu lider götüren İtalya, Kuzey İrlanda deplasmanında kazanıp Katar biletini almak istiyordu ancak başaramadı.
Kuzey İrlanda savunmasını geçemeyen İtalyanlar deplasmandan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Aynı anlarda İtalya ile eşit puandaki İsviçre ise sahasında Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından İsviçre grubu 18 puanla lider tamamlayarak Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için yerini ayırttı.
Grubunu 16 puanla ikinci bitiren İtalya ise Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak.
Grubun son maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup olan Portekiz de direkt katılım hakkını rakibine kaptırmıştı.