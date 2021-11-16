  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Avrupa şampiyonu İtalya play-off oynayacak
Spor

Avrupa şampiyonu İtalya play-off oynayacak

Kuzey İrlanda savunmasını aşamayan İtalya beraberlikle yetindi. Bu beraberlik İtalyanları Dünya Kupası biletinden etti. İsviçre, Katar biletini cebine koyarken Portekiz'in ardından İtalya da play-off turunda yoluna devam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 01:23:00 -
Avrupa şampiyonu İtalya play-off oynayacak

Son Avrupa şampiyonu İtalya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde şok yaşadı. Son maçlara girilirken grubunu lider götüren İtalya, Kuzey İrlanda deplasmanında kazanıp Katar biletini almak istiyordu ancak başaramadı.

Kuzey İrlanda savunmasını geçemeyen İtalyanlar deplasmandan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Aynı anlarda İtalya ile eşit puandaki İsviçre ise sahasında Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından İsviçre grubu 18 puanla lider tamamlayarak Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için yerini ayırttı.

Grubunu 16 puanla ikinci bitiren İtalya ise Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak.

Grubun son maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup olan Portekiz de direkt katılım hakkını rakibine kaptırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!

ABD'de yaşayan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in son halini paylaştı. Çavuşo..
Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi
Kadın - Aile

Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi

Pişmaniye kurabiyesi öyle lezzetlidir ki yedikçe yemek istersiniz.
Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı
Teknoloji

Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 savunma füzelerinin bazı parçalarının Türkiye'de üret..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay