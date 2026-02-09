Avrupa-Rusya arasında gerginlik! Rusya: Avrupa bize saldırırsa...

  • İSTANBUL
Sergey Lavrov, Rusya’nın Avrupa’ya saldırma niyeti olmadığını belirtirken, olası bir Avrupa saldırısına karşı Moskova’nın Vladimir Putin’in açıklamaları doğrultusunda tüm askeri imkanlarla kapsamlı şekilde karşılık vereceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada Rusya’nın Avrupa’ya saldırma niyeti olmadığını, ancak Avrupa’dan bir saldırı gelmesi halinde Moskova’nın mevcut tüm askeri imkânları kullanarak karşılık vereceğini söyledi. Lavrov, yayımlanan röportajından verilen kesitlerde, “Avrupa’ya saldırma gibi hiçbir niyetimiz yok; buna kesinlikle ihtiyacımız da yok” dedi.

 

 

Ancak Rusya Dışişleri Bakanı, “Eğer Avrupa aniden Rusya’ya saldırmaya başlarsa, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in) de belirttiği gibi bu bizim açımızdan bir ‘özel askeri operasyon’ olmayacak; mevcut tüm askeri imkânların kullanıldığı kapsamlı bir askerî karşılık söz konusu olacaktır” ifadelerini kullandı.

 

 

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Rusya son bir hafta içinde 116 füze, 1200 güdümlü bomba ve 2 binin üzerinde insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdi” açıklamasını yaptı.

Savaşın sona erdirilmesi için müzakereler sürerken Rusya'nın saldırılara devam ettiğini vurgulayan Zelenski, dünyadan tepki gelmeyince saldırıların daha da yoğunlaştığını bildirdi. Zelenski, “Rusya, dün Ukrayna’ya 40'a yakın füze ve 400’ün üzerinde İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Bu silahların kullanımı, Rusların yaptırımları deldiği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

 

 

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Ukrayna'da 2 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilerek, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Sumi bölgesinde Sidorovka yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı. Batı askeri grubu birlikleri de Harkiv bölgesindeki Gluşovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi." denildi.

