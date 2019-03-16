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Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye Ayasofya tehdidi

Terör örgütü PKK sempatizanlığı ile bilinen Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri, yine haddini aştı. Piri, Ayasofya'nın cami olması durumunda Türkiye'nin AB'ye giremeyeceği tehdidinde bulundu.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:33
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye Ayasofya tehdidi

Avrupa Birliği, AP üzerinden Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye kalktı. Geçtiğimiz gün yapılan "Müzakereler durdurulsun" oylaması olumlu yönde sonuçlanırken, AB'nin Türkiye'yi yeniden müzakere masasına çağırması için oldukça tepki çeken maddeler önergeye sokuldu.

Türkiye'nin terörle mücadelesini durdurması öncelikle istenirken, bir diğer tepki çeken madde de Ayasofya.

"Camiye dönüştürülmesin"

AP'nin, Türkiye'ye dayattığı hukuksuz maddelerden biri de Ayasofya Camii. Özellikle Türkiye'nin iç meselelerine karışmak için her şeyi yapan Avrupa, bu sefer de Ayasofya'nın statüsü üzerinden dayatma uygulamaya çalışıyor.

Özellikle AP'de oylama sırasında Birleşik Sol Grup tarafından verilen bir değişiklik önergesiyle, AP'nin, "tarihi ve dini yapıt" şeklinde tanımlanan Ayasofya'nın "görüntüsünün değiştirilip camiye dönüştürülmesine karşı" olduğuna dair bir cümle de eklendi.

"Bu şartlarda mümkün değil"

Türkiye düşmanlığı ile bilinen Kati Piri de bu konuya ilişkin, Türkiye'ye mesaj verdi. Hollandalı raporatör, AP'nin "gümrük birliği, vize serbestisi ve AB fonları konusunda mutlak yetkiye sahip olduğuna" dikkat çekti.

Ankara'dan kendisine gelen eleştirilere ilişkin de açıklamalar yapan Piri, "Türk Hükümeti beni sevmiyor olabilir ama benden sonra gelecek raportörle çok daha zor anlar yaşayacaklar." diye konuştu.

"Bu Türkiye ve bu AB ile Türkiye'nin üyeliği mümkün değil." diyen Piri, üyeliğin ancak "değişik bir Türkiye" ve "daha etkin ve değişik bir AB" ile mümkün olabileceğini kaydetti.

AP'de rapor öncesi Kati Piri'den alçak propaganda!

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:33
  1. Ankara
  2. HABER
  3. Avrupa Birliği
  4. AP
  5. Ayasofya
  6. Ayasofya Camii

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