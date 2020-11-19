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Spor Avrupa Judo Şampiyonası başladı
Spor

Avrupa Judo Şampiyonası başladı

Çekya'daki organizasyonun ilk gününde tatamiye çıkan 4 milli judocu, madalyanın uzağında kaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:00:03 -
Avrupa Judo Şampiyonası başladı

İSTANBUL (AA) - Çekya'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde tatamiye çıkan 4 milli sporcu, istediği sonuçları alamadı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da gerçekleştirilen şampiyonaya 40 ülkeden 136'sı kadın, 345 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde milli sporculardan erkekler 60 kiloda Salih Yıldız, ilk müsabakasında Çek David Pulkrabek'i ipponla (2 waza-ari) yenerken, ikinci turda Belçikalı Jorre Verstraeten'e mağlup oldu.

Aynı kilodaki Mihraç Akkuş, ilk turda İsrailli Matan Shani'yi altın skorda ipponla (3 shido) yendi, ikinci maçında Rus Robert Mshvidobadze'ye altın skorda yenildi.

Kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, İtalyan Francesca Giorda'ya, 52 kiloda İrem Korkmaz ise Belçikalı Amber Ryheul'ye ilk tur maçlarında mağlup oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde, erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç tatamiye çıkacak.

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