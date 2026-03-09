  • İSTANBUL
Avrupa için kara kış kapıda: Doğalgaz fiyatları alev aldı!

Avrupa için kara kış kapıda: Doğalgaz fiyatları alev aldı!

Orta Doğu’da onuncu gününe giren savaşın enerji piyasalarında yol açtığı sarsıntı, Batı’nın enerji güvenliğini temelinden sarsıyor. Katar’daki üretimin durması ve Hürmüz Boğazı’ndaki fiili tıkanıklıkla birlikte Avrupa’da gaz fiyatları bir günde %30 fırlayarak adeta kontrolden çıktı.

Enerji piyasalarında "Katar" ve "Hürmüz" şoku

Pazartesi günü yaşanan hareketlilikle birlikte, Avrupa için referans kabul edilen Hollanda TTF kontratları 69,50 euro seviyelerine kadar tırmandı. Petrol fiyatlarının varil başına 110 doları aşması ve bölgedeki dev üreticilerin vanaları kısması, küresel bir enerji krizinin fitilini yeniden ateşledi.

  • Arz Sıkıntısı Kapıda: Analistler, piyasalarda aylar sürebilecek bir arz kesintisi yaşanabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.
  • Stratejik Tıkanıklık: Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi, Orta Doğu gazının dünya pazarlarına ulaşmasını engelliyor.
  • Mücbir Sebep İlanı: Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı QatarEnergy, üretimdeki aksamalar nedeniyle İtalyan Edison ve Polonyalı Orlen gibi Avrupalı devlere yönelik sevkiyatları durdurarak "mücbir sebep" ilan etti.

Boş depolar ve sert rekabet

Kış mevsiminden çıkan ve depoları büyük ölçüde boşalan Avrupa, şimdi bu boşluğu doldurabilmek için Asya pazarıyla kıyasıya bir LNG rekabetine girmek zorunda. Rabobank stratejistlerine göre piyasa, enerji değer zincirindeki bu kırılmanın en az üç ay sürebileceği gerçeğiyle yüzleşmeye başladı.

Enflasyon baskısı güçleniyor

Savaşın bitmesine dair hiçbir işaretin olmaması, sadece ısınma maliyetlerini değil, küresel enflasyonist baskıyı da körüklüyor. Her ne kadar fiyatlar 2022'deki 300 euro/MWh'lik rekor seviyelerin altında olsa da, Katar'daki Ras Laffan tesislerindeki benzeri görülmemiş kapanma, beklenen arz fazlasını bir anda devasa bir açığa dönüştürebilir. Batı dünyası, kendi yarattığı kaosun bedelini bu kış donarak ödeme riskiyle karşı karşıya.

