  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın 3'üncü gününde milli sporculardan 2 madalya
Spor

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın 3'üncü gününde milli sporculardan 2 madalya

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporculardan Ömer Faruk Dayıoğlu altın, Rahmet Baran Şimşek gümüş madalya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 10:37:00 -
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın 3'üncü gününde milli sporculardan 2 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda bugün erkeklerde 3, kızlarda ise 2 sıklette müsabakalar yapıldı.

Erkekler 55 kiloda Enes Kaplan, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 78 kiloda Rahmet Baran Şimşek, kızlar 44 kiloda Canan Gündüz ve 68 kiloda Büşra Öztürk mücadele etti.

Milli tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu, erkekler 59 kilo finalinde Belarus'tan Maksim Bandarevich'i ikinci raunt sonunda 31-8 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalya kazandı. 78 kiloda Türkiye'yi temsil eden Rahmet Baran Şimşek ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın ve 4 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyaya yükseltti.

Organizasyonun son günü erkekler 63 kiloda Kadir Şantaş, +78 kiloda Mehmet Efe Özdemir, kızlar 46 kiloda Şeyma Köseoğlu, 49 kiloda Aleyna Şenyurt ve 52 kiloda Öykü Özbey madalya mücadelesi verecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Sarıgül o soruya çıldırdı! Bir anda elini masaya vurdu...
Siyaset

Mustafa Sarıgül o soruya çıldırdı! Bir anda elini masaya vurdu...

Türkiye'de bir muhalefet partisinin ABD Başkanı Biden'dan para aldığını iddia eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ke..
Kılıçdaroğlu'na cenaze evinde Lütfü Türkkan'ın küfrü soruldu... Bakın ne dedi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na cenaze evinde Lütfü Türkkan'ın küfrü soruldu... Bakın ne dedi

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın skandal sözleri cenaze evinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu..
Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi
Yerel

Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasına gençler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay