Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Avrupa'da şirketlerin hisseleri Hong Kong yönetiminin tartışmalı yasa tasarısını "resmen" geri çekeceğine yönelik haberlerin ve "anlaşmasız Brexit" riskinin azalmasının etkisiyle değer kazandı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,89 yükselerek 383,18 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 artarak 5.532,07 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,58 değer kazanarak 21.737,80 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,96 yükselişle 12.025,04 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 artışla 7.311,26 seviyesinden kapandı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.18 itibarıyla yüzde 0,50’lik yükselişle 1,1028 seviyelerinde işlem gördü.

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