  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları petrol fiyatlarındaki oynaklığın ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı

2020-04-21 19:20:01 -
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki oynaklığın ve koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,39 azalarak 324,31 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,77 azalarak 4.357,46 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,99 düşüşle 10,249,84 seviyesinden kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 2,96’lık düşüşle 5.641,03 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 3,59 değer kaybederek 16.450,85 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.10 itibarıyla yüzde 0,083’lük düşüşle 1,085 seviyelerinde işlem gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı