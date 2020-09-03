  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a uyarı
Dünya

Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a uyarı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bu yıl 10 bin göçmeni geri ittiğine yönelik açıklamalar üzerine, Yunan makamlarının hukuka uygun hareket etmesini beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:03:00 -
Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a uyarı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, Yunanistan Gemicilik Bakanı Yannis Plakiotakis'in 2020 yılı içinde 10 binden fazla göçmen ve sığınmacıyı denizde geri ittiklerine yönelik sözleri hakkında açıklamada bulundu.

Dış sınırların korunmasının Avrupa Birliği kanunları dahilinde üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Jahnz, "Bu da demek oluyor ki uygulanan her tedbir orantılı, temel haklarla ve AB'nin sığınma yasalarıyla uyumlu olmalı." dedi.

Ulusal makamların bu yükümlülüklere uymak zorunda olduğunu belirten Jahnz, AB Komisyonunun görevinin birlik yasalarının uygulanmasını izlemek olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın hukuka uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini dile getiren Jahnz, "Geri itme gibi bir yasa ihlali durumunda ulusal makamların gerçeklerin ortaya çıkarılması için soruşturma yapmasını, herhangi bir kanuna aykırılığın da takip edilmesini bekleriz." diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...
Dünya

Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...

Alman bilim adamları son araştırmasında, kan grubunun ölümcül koronavirüse yakalanan insanların hastalığı atlatma sürecini nasıl etkilediğin..
Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin
Ekonomi

Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin

Türkiye'den geçerek Avrupa'ya satılacak olan Azerbaycan doğalgazında ilk taşıma başladı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile taşın..
Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapıla..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı