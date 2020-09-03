Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a uyarı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, Yunanistan Gemicilik Bakanı Yannis Plakiotakis'in 2020 yılı içinde 10 binden fazla göçmen ve sığınmacıyı denizde geri ittiklerine yönelik sözleri hakkında açıklamada bulundu.

Dış sınırların korunmasının Avrupa Birliği kanunları dahilinde üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Jahnz, "Bu da demek oluyor ki uygulanan her tedbir orantılı, temel haklarla ve AB'nin sığınma yasalarıyla uyumlu olmalı." dedi.

Ulusal makamların bu yükümlülüklere uymak zorunda olduğunu belirten Jahnz, AB Komisyonunun görevinin birlik yasalarının uygulanmasını izlemek olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın hukuka uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini dile getiren Jahnz, "Geri itme gibi bir yasa ihlali durumunda ulusal makamların gerçeklerin ortaya çıkarılması için soruşturma yapmasını, herhangi bir kanuna aykırılığın da takip edilmesini bekleriz." diye konuştu.