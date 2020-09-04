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Dünya Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a flaş çağrı
Dünya

Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a flaş çağrı

Avrupa Birliği Komisyonu, Meis Adası'nda haber çalışmaları yürüten Anadolu Ajansı ekibinin kimlikleri yayınlanarak hedef gösterilmesi olayının açıklığı kavuşturulması için Yunanistan'a çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:11:00 -
Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a flaş çağrı

Dün Meis Adası'na haber çalışmaları için giden Anadolu Ajansı ekibinin kimlik bilgileri Türkiye karşıtı ırkçı Turkikanea.gr internet sitesi tarafından provokatif bir şekilde yayınlandı. Skandal girişim Türkiye'den büyük tepki gördü. Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansını tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir." ifadelerini kullandı.

AB'den Yunanistan'a çağrı

Bugün günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer ve AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, AA ekibinin kimlik bilgilerinin Yunan internet sitesi tarafından yayınlanması hakkında bir soru üzerine Yunanistan'a bir çağrıda bulundu.

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Wigand, Yunanistan'ın bu durumu incelemesi ve açıklık getirmesi gerektiğini belirterek "Bu olayla ilgili haberleri gördük. Burada basın özgürlüğü ve kişisel verilerin güvenliği gibi çeşitli haklara ilişkin sorular bulunuyor." dedi.

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