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Ekonomi Avrupa Birliği'nden Moody's'e para cezası
Ekonomi

Avrupa Birliği'nden Moody's'e para cezası

Avrupa Birliği (AB) tarafından Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'e, 3 milyon 703 bin euro ceza verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 23:25:00 -
Avrupa Birliği'nden Moody's'e para cezası

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Birliği'nin kestiği ceza ile gündemde.

TRT Haber'in aktardığına göre, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, grubun 5 ülkedeki birimlerine toplam 3 milyon 703 bin euro para cezası kesti.

Kuruluşun, yüzde 10'un üzerinde pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlere, yasalara aykırı biçimde kredi derecelendirmesi yaptığı tespit edildi.

Yüzde 5'in üzerinde pay sahibi olduğu durumlarda da çıkar çatışmasını gizlediği ortaya çıktı.

AB düzenlemelerinin 2013 ile 2017 yılları arasında, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'de ihlal edildiği belirlendi.

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