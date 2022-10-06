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Siyaset Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması
Siyaset

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna, enerji ve göç konularını ele aldıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 21:54:00 -
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı vesilesiyle Prag'da üçlü görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklama yapan von der Leyen, Erdoğan ile "iyi bir görüşme" yaptıklarını belirterek "AB-Türkiye ilişkileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, enerji ve göç konularında görüş alışverişi yaptık." ifadesini kullandı.

Fiala da sosyal medyadaki açıklamasında, "Prag'daki zirvede Ursula von der Leyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri, enerji, gaz arzı, göçün yanı sıra Ukrayna'daki savaşa çözüm ile bu süreçte Türkiye'nin rolünü ele aldık." ifadesine yer verdi.

 

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