Avrupa Birliği'nden çip krizine karşı yeni hamle

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları "Avrupa Çip Yasası" teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AB Komisyonu'nun bugün çip yasasını kabul ettiğini belirten von der Leyen, "Çip yasasıyla Avrupa'yı bu pazarda lider yapmak için yatırım mevzuat çerçevesini ve gerekli stratejik ortaklıkları birleştiriyoruz." dedi.

Von der Leyen, çiplere olan küresel talebin hızla arttığını vurgulayarak, "Çipler, günümüzde küresel teknoloji yarışının merkezinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

Çiplerin modern ekonomilerin temel taşı konumunda olduğunu belirten von der Leyen, akıllı telefondan çamaşır makinesine ve otomobillere kadar çiplerin her gün kullanılan ürünlerde yer aldığını anımsattı.

Von der Leyen, "Salgın, çip tedarik zincirlerinin kırılganlığını acı bir şekilde ortaya çıkardı. Küresel çip sıkıntısı ekonomik toparlanmayı yavaşlattı." diye konuştu.

"Avrupa'yı bu pazarda endüstriyel bir lider yapmayı istiyoruz"

Çip yasasıyla gelecekteki arz krizlerine karşı direnci artırmayı ve Avrupa'yı bu çok stratejik pazarda endüstriyel bir lider yapmayı istediklerini belirten von der Leyen, "Avrupa'nın 2030'da küresel çip üretimindeki payının yüzde 20'ye ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Von der Leyen, Avrupa'nın mevcut durumda çip üretimindeki payının yüzde 9 civarında olduğunu, bununla birlikte 2030 yılında küresel talebin 2 katına çıkacağını söyledi.

"Yasa 2030'a kadar çip alanına 15 milyar avroluk ilave kamu ve özel sektör yatırımı sağlayacak"

Çip yasasının AB hedefini önemli miktarda yatırımla destekleyeceğini ifade eden von der Leyen, "Yasa, 2030 yılına kadar çip alanına 15 milyar avroluk ilave kamu ve özel sektör yatırımı sağlayacak" dedi.

Von der Leyen, AB ve üye ülkelerin buna ilave olarak çip yatırımlarına 30 milyar avroluk kamu yatırımı planladığını kaydetti.

Yasanın çip alanındaki araştırmaları ve laboratuvarları da destekleyeceğini ifade eden von der Leyen, "Avrupa'nın, büyük bir ön maliyeti olan gelişmiş üretim tesislerine ihtiyacı var." dedi.

Von der Leyen, AB kamu destek kurallarını da çip tesislerine yatırımla uyumlu hale getireceklerini söyledi.

AB'nin planı

AB'nin söz konusu planı, çip alanına toplam 43 milyar avroluk kamu ve özel sektör yatırımının harekete geçirilmesini öngörüyor.

Günümüzde çipler, akıllı telefonlardan otomobillere kadar pek çok teknolojik ürünün içinde bulunuyor. Çip üretiminin büyük kısmı Asya ülkelerinde gerçekleştiriliyor. Küresel çip üretiminin yarıya yakını ve gelişmiş çiplerin neredeyse tamamı Tayvan'da üretiliyor.

ABD ve Çin de AB'nin benzeri çip stratejileri belirledi. Çip fabrikaları çok yüksek maliyete sahip yatırımlar arasında yer alıyor. Bu tesisler kurulduktan sonra kesintisiz üretim yapıyor.

Başlangıç düzeyinde bir çip üretim tesisinin maliyeti 15 milyar doları buluyor. Çip fabrikaları, teknolojik ilerleme nedeniyle yaklaşık 5 yılda eskimiş kabul ediliyor.

Halihazırda, çip üretiminde ABD'nin Intel, Güney Kore'nin Samsung ve Tayvan'ın TSMC firmaları ilk sıralarda yer alıyor.