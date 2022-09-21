Avrupa Birliği patladı: Ekonomik kriz yaşayan Belçika'da işçiler grevde!
Ekonomik kriz yaşayan Avrupa ülkesi Belçika'da çalışanlar, artan gıda ve enerji fiyatları karşısında ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.
Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısı üzerine greve giden binlerce çalışan, Brüksel'in merkezindeki Monnaie Meydanı'nda bir araya geldi.
İşçi sendikaları temsilcileri, meydanda yaptıkları konuşmada, enerji fiyatlarının makul seviyelere indirilmesini ve ücretlerin yaşam maliyetindeki artış seviyesinde yükseltilmesini istedi.
Sendikaların kırmızı, mavi ve yeşil renkte kıyafetlerini giyen binlerce işçi, ana yolları kullanarak ve sloganlar atarak Belçika İşveren Federasyonu önünden yürüdü.
Protesto, Mont des Arts Meydanı'nda son buldu.
Göstericiler, "Yakıt alamıyoruz", "Maaşımız yetmiyor", "Krizdeyiz", "Hayat çok pahalı", "Vergiler artıyor ama ücrete zam yok", "Enerji çok pahalı" yazılı afiş ve pankartlar açtı.
Protestocular, özellikle enerji kriziyle birlikte alım güçlerinin azaldığına dikkati çekerek, ücretlerin derhal yükseltilmesini istedi.
Çalışanların büyük kısmının greve katılması nedeniyle şehrin metro, tramvay ve otobüs seferleri azaltıldı.
Son aylarda Belçika'da enerji ve gıda fiyatlarındaki artış enflasyonu hızla yükseltti.
Belçika'da enflasyon, ağustosta yüzde 9,94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Belçika'da ağustos ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 106,9, elektrik fiyatı yüzde 57,2, kalorifer yakıtı fiyatı yüzde 52,6 artış gösterdi.