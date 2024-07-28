Avrupa Birliği Acil Sağlık ekibinin kıyafetlerini Uşak Üniversitesi tasarladı

Avrupa Birliği Komisyonu, afetlere müdahale yeteneğini geliştirmek amacıyla Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya ve Türkiye’nin bulunduğu çalışma grubuna 106,2 milyon Avro tahsis ederek yeni Acil Sağlık Ekibi (rescEU EMT) kurma kararı aldı. Projenin ana hedefi, büyük ölçekli doğal tehlikelerden veya insan kaynaklı felaketlerden etkilenen nüfusa acil tıbbi desteği artırmaktır. Bu kapsamda, üç Tip 2 Acil Sağlık Ekibi (EMT2) ve 17 uzman bakım ekibinin bulunması planlanmaktadır. Avrupa’nın en büyük ve dünya çapında en önemli ekiplerinden biri olmayı hedeflemekte olan yeni rescEU EMT ekiplerinin kıyafetlerine Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi imza atacak.
Bu önemli uluslararası kurumun kıyafet ve teçhizatları için DTS Tasarım Merkezi tarafından yapılan sunumlar beğenildi ve tasarımların hazırlanması için anlaşmaya varıldı. RescEU EMT ekibinin renklerinden temasına kadar tüm tasarım detayları ve ürün geliştirmeleri DTS Tasarım Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. DTS Tasarım Merkezi’nin tasarımcı ve mühendislerinden oluşan ekibi, rescEU EMT için sahada avantaj sağlayacak, afete müdahaleleri kolaylaştıracak ve koruyucu olacak fonksiyonel tasarımlar hazırlayacaktır. Bu tasarımlar, rescEU EMT ekiplerinin sahadaki yüzü olacak ve kurumu uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmesi beklenmektedir.
‘‘Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi, Türkiye’nin tasarım ve inovasyon gücünü uluslararası alanda büyük bir başarıyla gösteriyor.’’
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı açıklamada bu önemli iş birliğinin, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinin uluslararası alanda tanınırlığını ve prestijini artırarak, Türkiye’nin tasarım ve inovasyon gücünü göstermesi açısından büyük bir adım olduğunun altını çizdi.
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‘Adı Bir Şehir, Hedefi Dünya’ sloganıyla yola çıktıklarını ve yaptıkları çalışmalarla bunun sadece slogan olmadığını kanıtladıklarını ifade eden Rektör Savaş, DTS Tasarım Merkezini ve tüm emeği geçenleri tebrik etti.