  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avro Bölgesi'nde istihdam üçüncü çeyrekte arttı
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde istihdam üçüncü çeyrekte arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:18:37 -
Avro Bölgesi'nde istihdam üçüncü çeyrekte arttı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi’nde istihdam, 2020'nin üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Avro Bölgesi ve 27 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı üçüncü çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde istihdam, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 yükseldi. İstihdam, 2019'un üçüncü çeyreğine kıyasla ise yüzde 2,3 düşüş gösterdi.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2 geriledi.

Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Avro Bölgesi'ndeki istihdam oranları verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı çeyreklik yükselişi gösterdi.

İstihdam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ikinci çeyrekte AB'de yüzde 2,8, Avro Bölgesi'nde de yüzde 3 gerilemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız
Dünya

Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir canlı yayında Yunanistan'da halktan gizlenen gerçekleri ve Türkiye'nin Doğu Akden..
Miçotakis'ten küstah sözler: Başardık
Dünya

Miçotakis'ten küstah sözler: Başardık

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türk-Yunan anlaşmazlıklarını Türkiye-AB anlaşmazlığına dönüştürmeyi başardık." dedi...
Tayvan uluslararası topluma çağrı yaptı! 'Bize saldıracaklar'
Dünya

Tayvan uluslararası topluma çağrı yaptı! 'Bize saldıracaklar'

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in Tayvan'a saldırabileceğine ve bir sonraki hedefin ülkesi olduğuna dikkati çekerek, ABD'den daha fa..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay