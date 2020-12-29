Avrasya Araştırma'dan muhalefete anket gazı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi "evet çıkarsa şirketi kapatırım" diyen ancak sandıktan evet çıkmasına rağmen şirketi kapatmayan Kemal Özkiraz'ın sahibi olduğu Avrasya Araştırma palavra anketlerle muhalefet partilerini gazlamaya devam ediyor.

Aralık ayına ilişkin anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan Avrasya Araştırma milletin aklıyla adeta alay edercesine Cumhur İttifakı'nın oy oranının 52 ilde muhalefet partilerinin gerisinde kaldığını ileri sürdü.

Cumhur İttifakı'nın önde olduğu il sayısını 29 olarak ifade eden Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "Geriye kalan 52 ilde muhalefetin toplamı Cumhur İttifakı'nı geçiyor" hezeyanında bulundu.

Anket sonuçlarında kararsızların dağıtılmasıyla birlikte muhtemel seçim sonuçlarında partilerin oy oranları ise şöyle ifade edildi:

AK Parti: 33.3

CHP: 26, 6,

İYİ Parti: 13,5

HDP: 10, 5

MHP: 10

Gelecek Partisi: 2,5

DEVA Partisi: 2,8

Saadet Partisi: 0,63

Öte yandan Avrasya Araştırma'nın gerçekten uzak sallamasyon anketi vatandaşlar tarafından da alay konusu oldu.