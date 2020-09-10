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Ekonomi Avis Türkiye, sporun yanında
Ekonomi

Avis Türkiye, sporun yanında

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da dünya sıralamasında ilk 100'ün içerisinde yer alan yıldız isimlerin yanı sıra milli tenisçilerin de ulaşımı Avis Türkiye güvencesiyle sağlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:16:03 -
Avis Türkiye, sporun yanında

İSTANBUL (AA) - Avis Türkiye, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Uluslararası Kadın Tenis Turnuvası'na ulaşım sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde 8 Eylül'de başlayan ve 13 Eylül'de sona erecek TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da dünya sıralamasında ilk 100'ün içerisinde yer alan yıldız isimlerin yanı sıra milli tenisçilerin de ulaşımı Avis Türkiye güvencesiyle sağlanıyor.

Avis Türkiye, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere futbol, motor sporları, spor konferansları gibi kulüp ve etkinlik sponsorluklarını sürdürürken, şimdi de Türkiye'nin en büyük uluslararası tenis turnuvasına ulaşım sponsoru olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bir arada olamadığımız bu zorlu günlerde sporun birleştirici gücünden yararlanarak sponsorluğumuz aracılığıyla İstanbul'da bu çapta bir turnuvanın ve turnuvada dünyanın en iyi sporcularıyla mücadele edecek milli tenisçilerimizin yanında olmak istedik. 'Bütün Yollar Tenise Çıkıyor!' söylemi üzerinden yapacağımız iletişim çalışmaları ile bu önemli turnuvanın bilinirliğini artırmak ve ülkemizde tenis branşının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanıldı.

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