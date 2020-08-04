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Aktüel

Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:04:25 -
Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda Küçükçekmece istikametine ilerleyen B.A.'nın kullandığı 34 AAE 273 plakalı cip, park halindeki C.A. idaresindeki 34 BRA 257 plakalı tıra çarptıktan sonra savrularak aynı yönde ilerleyen Ş.K. yönetimindeki 34 BOV 514 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, 4 kişi hafif yaralandı.

Bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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