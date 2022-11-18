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Yerel Avcılar'da inşaatır temel duvarı yıkıldı
Yerel

Avcılar'da inşaatır temel duvarı yıkıldı

istanbul Avcılar'da son bir yılda pek çok eski bina yakılıp yenileri yapıldı. Yenilenme süreci devam eden ilçede son olarak bir inşaatın beton perde duvarı çöktü.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 13:46:00 -
Avcılar'da inşaatır temel duvarı yıkıldı

Avcılar'da pek çok eski bina yıkılıp yerine yeni ve depreme uygun yapılar yükseliyor. Son olarak Avcılar'da bir inşaatının temel çalışması sırasında kaza yaşandı. Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta temel kazı çalışmaları yürütülen bir inşaatın yola bakan kısmındaki beton perde duvar çöktü.

Duvarın çökme sebebiyle yol kenarındaki kaldırım ve asfalt yolun da bir bölümü çöktü.

Olay yüzünden Avcılar Belediyesi ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.

İş makinelerince çöken alandaki hafriyatın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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