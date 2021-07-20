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Gündem

Avcılar E-5’te kurban yoğunluğu drone ile görüntülendi

Avcılar E-5 yan yolda kurban kesim sırası nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kurban trafiği drone ile havadan böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 11:12:00 -

Avcılar E-5 Saadetdere mevkisinde kurulan kurban pazarı trafik yoğunluğuna neden oldu. Kurban pazarında kesim sırası bekleyen vatandaşlar, E-5 yan yolu kilitledi. Bu sırada bazı sürücülerin de trafikte geri manevra yaparak yoğunluktan kurtulmaya çalıştığı görüldü.

E-5 yan yolda yaşanan yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Yolda kalan bir sürücü, "Trafik kurbandan kaynaklanıyor. Bazen kamyonetler de trafiği kapatıyor içeri girerken. Biraz dikkatli ve düşünceli olmak lazım" ifadelerini kullandı.

Bir diğer sürücü ise "Trafik bitti dedik ama yine çile içerisindeyiz. İstanbul ne kadar boşalırsa boşalsın yetmiyor" şeklinde konuştu.

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